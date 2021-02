Der nächste Familienurlaub in den USA

Perfektes Urlaubsziel für Kinder

Welches Kind träumt nicht davon, das Land der Cowboys und Indianer zu besuchen? Die USA sind das perfekte Reiseziel für Familienurlaub, da das Land für Menschen jeden Alters viel bietet. Ob es darum geht, mit einem Wohnmobil die Westküste entlang zu fahren oder berühmte Filmdrehorte in New York zu besuchen, die USA sind ein Land mit endlosen Möglichkeiten für Abenteuerlustige. Aber Kinder wollen nicht nur in einem Wohnmobil sitzen oder Hollywood besuchen. Sie wollen Aufregung! Und die USA haben sicherlich keinen Mangel an Attraktionen, die dies bieten. Hier sind nur fünf Beispiele für Orte, die Ihre Kinder nie vergessen werden.

San Diego Zoo

Einer der beliebtesten Ziele in Kalifornien ist der Zoo von San Diego. Von Löwen bis zu Eisbären - in diesem Zoo ist so ziemlich jedes Tier zu Hause, das Sie sich vorstellen können. Darüber hinaus finden Sie andere beliebte Attraktionen gleich um die Ecke, wie Sea World San Diego oder das Legoland Kalifornien. Bei der Erkundung dieser Orte kann man leicht ein paar Tage verlieren.

Disneyland Anaheim

Jetzt, wo wir in Kalifornien sind, wie wäre es mit einem Besuch im Land der Phantasie? Das Disneyland Anaheim ist vielleicht die berühmteste Familienattraktion in Kalifornien. Der Park bietet ein ganzheitliches Erlebnis, sodass Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können und Erwachsene ihre Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen können.

Maid of the Mist

Wir alle haben von den Niagarafällen gehört, den beeindruckenden Wasserfällen an der kanadischen Grenze. Die "Maid of the Mist"-Fahrt bringt Touristen nahe an das tosende Wasser und geht durch den dichten Nebel, der dadurch entsteht. Die Fahrt dauert eine halbe Stunde und ist von April bis Oktober möglich.