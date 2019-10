Der nächste Schritt zur Kulturhauptstadt

Das Motto für die Bewerbung von Chemnitz ist "AUFBRÜCHE - Opening Minds . Creating Spaces" was so viel bedeutet wie für Aufgeschlossenheit sorgen und Räume schaffen. Bis 2030 soll die Kultur in Chemnitz gestärkt und gefördert werden. Der Leiter des Kulturbetriebs Ferenc Csák ist der Projektleiter für die Chemnitzer Bewerbung.