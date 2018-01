Der neue Alte nimmt seine Arbeit auf

Dresden - Frank Haubitz heißt der neue alte Direktor des Gymnasiums Dresden-Klotzsche. Nach seinem 56-tägigen Abstecher in die Politik kehrte er am Mittwochmorgen in sein Wohnzimmer, wie er es selbst nennt, zurück. Voller Elan gehe er seine bevorstehenden Aufgaben an, so Haubitz.