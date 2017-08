Der neue Leipzig-Kalender ist da

Leipzig – Der Leipzig-Kalender 2018 steht ganz unter dem Motto „Wohnen in Leipzig um 1900“.

Es ist schon wieder so weit. Der Leipzig-Kalender 2018 ist da. Wie auch in den letzten Jahren, wurde er von der Leipziger Tourismus und Marketing GmbH produziert. Hilfe bekamen sie dabei aus den Fotoarchiven des Stadtgeschichtlichen Museums.

Dieses Jahr steht der Kalender unter dem Motto „Wohnen in Leipzig um 1900“. Leipzig erlebt aktuell eine ähnliche Zeit des Booms wie zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Das bedeutet: Dieses historische Thema ist gleichzeitig sehr aktuell. Fans des Kalenders sollten jedoch wie jedes Jahr schnell sein. Die 17. Auflage ist auf nur 2.500 Stück begrenzt.