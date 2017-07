Der Pokal des Sachsencup steht jetzt beim SC DHfK

Leipzig – Der SC DHfK Leipzig ist Sachsencup Sieger 2017. Bei dem Turnier am Samstag in Altenburg setzte sich der Bundesligist souverän in allen Spielen durch.

Die Mannschaft von Cheftrainer André Haber gewann nicht nur das Endspiel gegen den Zweitligisten EHV Aue mit 27:19 (16:10). Bereits zuvor besiegten die Leipziger klar Gastgeber SV Aufbau Altenburg mit 19:5 und Zweitligist HC Elbflorenz mit 21:13. Bester Torschütze war Neuzugang Yves Kunkel mit insgesamt 13 Treffern.

Der SC DHfK startet in der Saisonvorbereitung noch beim Linden-Cup und beim Heide-Cup, ehe am 16. August noch ein Testspiel folgt. Saisonauftakt ist am dritten Augustwochenende mit der ersten Runde im DHB-Pokal.