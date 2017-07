Der richtige Tipp von der Lottofee

Sachsen – Wenn Franziska Reichenbacher am Samstagabend die Lottozahlen präsentiert, sitzen Millionen Spieler gebannt vor dem Bildschirm, in der Hoffnung, den Jackpot zu knacken.

In Zukunft könnten in deutschen Wohnzimmern mehr Jubel zu hören sein, denn von nun an soll das Lottospielen erfolgsversprechender werden. Mit dem neuen Team-Tipp können Tippgemeinschaften zuverlässiger und sicherer ihre Zahlen setzen.

Denn neu ist, dass jeder, eine eigene Quittung bekommt, wenn man zusammen gespielt hat. Das gibt jedem einzelnen Mitspieler die Sicherheit, dass wenn man das Glück zu Spielen teilt, nachher auch den Gewinn gerecht zu teilen.

Routinierte Spieler werden sie schon erblickt haben – in den rund 1.270 Sachsenlotto-Annahmestellen wurden nach fast 13 Jahren für 8 Millionen Euro moderne Lotto-Terminals installiert. Diese sollen durch neue Service-Funktionen wie Fingerprint-Anmeldung das Spiel noch komfortabler machen. Zudem können Spieler ihre Spielaufträge bis zu 6 Wochen vordatieren, so wird der Lottoschein auch in den richtigen Händen gehalten, wenn Franziska Reichenbacher die richtigen Zahlen enthüllt.