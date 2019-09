Der RTL Bachelor steht jetzt auf der Bühne in der Comödie

Die Comödie bemüht sich, für ihre Stücke immer wieder prominente Darsteller zu finden, erklärt Christian Kühn, Autor und Regisseur von 'Spielplatzhirsche'. Nach Jeanette Biedermann, Bürger Lars Dietrich und Kim Fisher kommt nun wieder ein bekanntes Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft auf die Bühne. Der diesmalige Promi, Daniel Völz, ist als Junggeselle aus der achten Staffel von 'Der Bachelor' bekannt, welche 2018 im Programm von RTL lief. Nun spielt er den jungen CEO und Familienvater, der nach seinem zweiten Kind keine ruhige Minute mehr hat. Daher sucht er Entspannung und Schlaf auf dem Spielplatz, wo er zwei Männer mit ähnlichen Problemen trifft.

Nach vielen Testläufen ist die Generalprobe am Donnerstag Abend sein erster Live Auftritt auf einer Bühne gewesen. Er hat nach dem Bachelor wieder mit dem Synchronsprechen angefangen und möchte weiter in die Schauspielwelt eintauchen, so Völz. Dafür eignet sich erstmal eine kleinere Bühne, wie beispielsweise in der Comödie Dresden.

Wer den Ex-Bachelor live sehen möchte, kann Spielplatzhirsche bis Mitte September und dann noch mal zwei Wochen im November in der Comödie Dresden sehen.