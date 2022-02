Der sächsische Arbeitsmarkt im Januar 2022

Kurzarbeit: 37.765 Menschen in 5.788 Betrieben

Nach wie vor stabilisiert die Kurzarbeit den sächsischen Arbeitsmarkt. Im Oktober waren 37.765 Personen in 5.788 Betrieben von Kurzarbeit betroffen und damit weniger als im September (6.356 Anträge für 38.543 Personen). Somit waren 2,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen von Kurzarbeit betroffen. Für den Zeitraum November bis Januar werden nochmals steigende Zahlen prognostiziert, da etwa 9.000 Betriebe für 88.000 Beschäftige Kurzarbeitergeld neu angezeigt haben - die meisten davon in der Gastronomie, der Beherbergung, den persönlichen Dienstleistungen und im Einzelhandel.

Beschäftigung: 1.650.100 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

In Sachsen stieg die Zahl der versicherungspflichtigen Beschäftigten von Oktober auf November um 2.300 (plus 0,1 Prozent) und damit nach ersten Hochrechnungen auf rund 1,65 Millionen Personen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 12.000 (plus 0,7 Prozent). Den größten Zuwachs an Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichneten die Branchen Verkehr und Lagerei (2.600 / plus 2,7 Prozent), Verarbeitendes Gewerbe (2.300 / plus 0,7 Prozent), Immobilien, freiberufliche, wissenschaftliche, technische Dienstleistung (2.300 / plus 2,1 Prozent), Information und Kommunikation (2.100 / plus 4,5 Prozent). Zu den Verliererbranchen gehören: Erziehung und Unterricht (minus 900 / minus 1 Prozent) und das Baugewerbe (minus 1.100 / minus 1 Prozent).

Arbeitskräftenachfrage: 43.160 freie Stellen

Im Januar haben sächsische Betriebe insgesamt 6.991 freie Stellen gemeldet - ein Minus von 301 Stellen im Vergleich zum Dezember (minus 4,1 Prozent), aber 1.701 (plus 32,2 Prozent) mehr als im Januar 2021. Damit waren in den sächsischen Arbeitsagenturen und Jobcentern insgesamt 43.160 freie Stellen gemeldet: 253 (plus 0,6 Prozent) mehr als im Dezember und 8.767 (plus 25,5 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Alle freien Stellen sind in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht und können mit der kostenfreien Smartphone-App (Jobsuche - die Jobbörse der BA) zu jeder Zeit, an jedem Ort abgerufen werden.

Unterbeschäftigung: 152.157 Personen, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen oder der Arbeitsvermittlung anderweitig nicht zur Verfügung stehen

Rund 152.000 Personen in Sachsen waren Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und vorübergehend nicht verfügbare Arbeitssuchende. Das waren 18.941 (minus 11,1 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Somit lag der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäftigung bei 78,5 Prozent. Das ergibt für Januar eine Unterbeschäftigungsquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen von 7,1 Prozent.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen