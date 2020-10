Der SC DHfK startet furios in die neue Saison

Die Hausherren des SC DHfK in der Quarterback Immobilien Arena beherrschten das Spiel zu jeder Zeit. Nachdem die Eulen anfänglich noch mithalten konnten, zogen die Leipziger mit einer starken Teamleistung davon und gingen mit einer 12:7 Tore Führung in die Halbzeitpause. Angetrieben von den knapp 2000 Fans in der Arena dominierten die Gastgeber die Ludwigshafener nach belieben. Vor einer grandiosen Kulisse in Zeiten von Corona bauten die Leipziger Ihren Vorsprung weiter aus und siegten verdient mit 27:19.