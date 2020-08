Der schnelle Weg vom Sonnenberg zum Hauptbahnhof

Mit dem "Zugang Ost" ist auch ein barrierefreier Zugang zum Hauptbahnhof geschaffen. Mit dem Fahrstuhl können Rollstuhlfahrer und Kinderwagen ohne Hürden direkt in den Bahnhof gelangen. Fußgängern wird mit der neuen Ampel ein sicherer Weg zum Tunnel geboten. Fahrradfahrer, die zum Zug wechseln wollen, können mit dem neuen Fahrradstellplatz direkt an der Dresdner Straße "Parken". Am Zugang wurde eine überdachte Aufenthaltsmöglichkeit geschaffen. Rund vier Millionen Euro wurden in die Zugangsanlage gesteckt. Diese enorme Summe erklärt nicht nur mit der Statik des Tunnels, sondern auch mit einem Blick in die Zukunft. In absehbarer Zeit soll dort auch ein Fernbusterminal entstehen. Die überdachte Anlage soll dann auch diesen Fahrgästen einen Aufenthaltsbereich bieten.