Der Sommer rollt auf Leipzig zu

Ob sich aus diesen warmen Tagen schon etwas für die kommenden Wochen ableiten lässt und wir wieder so einen trockenen Sommer wie im vergangenen Jahr bekommen? Unser Experte will sich da noch nicht festlegen. In den letzten Wochen waren die Temperaturen genau so unbeständig wie das Wetter. Das wird sich mit dem Wochenende zwar ändern, aber schon in der kommenden Woche nähert sich eine Kaltfront. Sie sorgt dafür, dass es etwas unbeständiger wird. Aber: die Temperaturen bleiben hoch. Egal was Sie vorhaben: Genießen Sie das Wetter, packen Sie die Sonnencreme ein und lassen Sie es sich gut gehen.