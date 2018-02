Die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeonchang sind um 12 Uhr MEZ eröffnet worden. Fahnenträger des deutschen Teams war der Nordische Kombinierer Eric Frenzel. Die deutsche Mannschaft umfasst insgesamt 154 Athletinnen und Athleten in 15 Sportarten. Aus Sachsen sind 15 Sportler am Start. +++ Beim Eiskunstlauf-Teamwettbewerb liegt das deutsche Team nach Patzern in der Kombination nur auf dem 8. Platz. Das deutsche Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot wurde nach ihrem Kurzprogramm am Freitag mit 75.36 Punkten Dritte. Der deutsche Eiskunstläufer Paul Fentz erreichte nach einem fehlerhaften Kurzprogramm mit 66.32 Punkten nur Rang 9. Platz. Die Damen und Eistänzer starten am Sonntag, dem 11. Februar, ab 3 Uhr MEZ in den Teamwettbewerb +++ Starke Ergebnisse für deutsche Skispringer für die Qualifikation zum Springen auf der Normalschanze: 1. Andreas Wellinger (133,5 Punkte) 4. Richard Freitag (129,6 P.) 6. Markus Eisenbichler (127,7 P.) 7. Karl Geiger(125,5 P.). Die Entscheidung fällt am Samstag, dem 10. Februar um 13.35 Uhr MEZ +++ Deutsche Alpin-Männer haben sich im 2. Abfahrtstraining verbessert: 9. Thomas Dressen 16. Andreas Sander 34. Josef Ferstl . Das Rennen startet am Sonntag, dem 11. Februar um 3 Uhr MEZ. +++ Die deutschen Freestyle-Frauen waren bei der Qualifikation auf der Buckelpiste ohne Chance: 23. Katharina Förster 24. Lea Bouard.