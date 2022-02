Der Tourismus in Sachsen hat 2021 gelitten – Rekordwert dennoch erreicht

Laut dem Statistischen Landesamt in Kamenz haben 4,2 Millionen Gäste den Freistaat besucht. Das sind etwa halb so viele Besucher wie im Jahr 2019. Auch die Zahl der Übernachtungen lag mit 12,3 Millionen ebenfalls deutlich unter dem Wert im Vorjahr der Pandemie. Sachsen war dennoch ein beliebtes Reiseziel in dem Zeitraum, in denen Beherbergungen möglich waren, so das Statistische Landesamt weiter. Demnach waren die Übernachtungszahlen zwischen August und Oktober 2021 etwa gleich hoch wie in den Vorjahresmonaten in 2019 und 2020. Teilweise waren diese sogar höher.