Was versteht man unter dem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein?

Durch den AVGS soll die Arbeitslosigkeit von Arbeitsuchenden reduziert werden und jene an geeignete Arbeitsstellen vermittelt werden. Mithilfe des Scheins wird ein Personalvermittler beauftragt, Arbeitsstellen herauszusuchen und etwas passenden für den Arbeitsuchenden zu finden. Hierbei macht es Sinn, nicht nur einen, sondern mehrere Arbeitsvermittler aufzusuchen. Er versucht, ein festes Beschäftigungsverhältnis zu finden, das mindestens 15 Wochenstunden umfasst und mindestens 3 Monate läuft. Wenn dies erfolgt ist, erhält der Personalvermittler eine Auszahlung, die er bei der Bundesagentur für Arbeit einlöst. Für den Arbeitsuchenden ist dieses Verfahren komplett kostenlos, der Vermittler darf von ihm auch keine Leistungen verlangen.

Der Vermittlungsgutschein bleibt in der Originalfassung beim Arbeitsuchenden und wird in Kopien an den Arbeitsvermittler übergeben. Nachdem eine Vermittlung erfolgt ist, übergibt er den Schein an die betreffende Übermittlungsfirma. Die Firma erhält dadurch die Auszahlung der Arbeitsagentur.

Zusätzlich zur Arbeitsvermittlung kommen Coachings und Weiterbildungen, die Sie absolvieren können. Diese dauern im Normalfall zwischen 6 und 8 Wochen.