Der VMS baut seine Anbindungen aus

ist ein neuer Anschluss dazu gekommen. Dort kann man jetzt in die RE 3 einsteigen, die zwischen Dresden und Hof verkehrt. Außerdem können Fahrgäste in

In Glauchau ist ein neuer Anschluss dazu gekommen. Dort kann man jetzt in die RE 3 einsteigen, die zwischen Dresden und Hof verkehrt. Außerdem können Fahrgäste in Glauchau auch Züge Richtung Thüringen nehmen. Der Anschluss mit der Regionalbahn 30 in St. Egidien , der zwischen Dresden und Zwickau verkehrt bleibt bestehen.