Sachsen - Das kulturelle Leben steht aktuell still. Weder Konzerte noch Galerien dürfen zur Zeit Besucher empfangen. Und das in dem Jahr, in dem sich entscheidet, ob Chemnitz Kulturhauptstadt2025 wird.

Das Team von Chemnitz2025 hat einen Weg gefunden, trotz der Einschränkungen kulturelles Leben in Chemnitz möglich zu machen. Wir haben Jenny Zichner vom Team Chemnitz2025 gefragt, was sie sich haben einfallen lassen.