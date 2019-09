Der Weg zur Kulturhauptstadt schön illustriert

In diesem Herbst muss unsere Stadt in Berlin vor eine europäische Jury treten. Seit Ende Januar steht die Kulturstrategie. Die Umsetzung war ein ideenreicher Prozess. Wie Chemnitz zur Kulturhauptstadt werden soll, wird hier spielerisch einfach erklärt. Neben dem fast interaktiven Stadtplan werden die sechs Themenfelder in leichter Weise zusammengefasst. In erster Linie soll diese fantasievolle Illustration den Chemnitzern den Zugang zur Strategie erleichtern.