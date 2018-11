Der Winter hält Einzug in Leipzig

In den vergangenen Tagen gab es ja bereits nasskaltes Wetter: Für die Leipziger heißt das: wieder mit Handschuhen raus, die warme Winterjacke an und dazu immer mal wieder etwas Warmes trinken. Is das aber schon der Anfag des Winters? Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst kennt die Antwort.

Nach den milden Temperaturen in der vergangenen Woche mit viel Sonnenschein, überrascht der aktuelle Temperatursturz die Messestädter mit Werten um die 1-3 Grad. Nachts kann es auch schon unter den Gefrierpunkt gehen. Auch die nächsten Tage soll es so weitergehen.