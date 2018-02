Derbykracher in Leipzig

Leipzig – Am Samstagabend steigt das Ostderby in der DKB Handball Bundesliga. Der SC DHfK geht mit einer positiven Bilanz in das Spiel.

Handballderby in Leipzig. Am Wochenende ist des große SC Magdeburg zu Gast in der Messestadt. In bisher fünf Ligaspielen haben die Leipziger eine gute Bilanz. Lediglich das letzte Auswärtsspiel ging gegen das Team aus Sachsen-Anhalt verloren.

Vor ausverkauftem Haus wollen die Grün-Weißen die Niederlage aus der Hinrunde gerne vergessen machen.

Die Peronaldecke der Leipziger sieht allerdings weiterhin nicht besonders rosig aus. Einige Leistungsträger müssen anderweitig ersetzt werden.

Anwurf zum Topspiel am Samstag ist 20:30 Uhr in der Arena Leipzig.