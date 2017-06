Deshalb kams am Morgen zum Stau am Pirnaischen Platz

Gegen acht Uhr kam es auf dem Pirnaischen Platz zum Zusammenstoß eines Skodas mit einem Pkw Mini, wobei dessen Fahrerin verletzt wurde. Die Fahrerin (34) eines Skoda Octavia befuhr die St. Petersburger Straße aus Richtung Carolabrücke und wollte am Pirnaischen Platz nach links in die Grunaer Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar das Rotlicht vor der Querung der St. Petersburger Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Mini (Fahrerin 26), der in Richtung Neustadt unterwegs war. Die 26-Jährige erlitt Verletzungen und wird zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Dresden