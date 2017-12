Sachsen - In keinem anderen Bundesland sind die Menschen so häufig krank wie in Sachsen. Das hat der Gesundheitsreport 2017 der BARMER ergeben.

Auf 1.000 Menschen kommen in Sachsen 52 krankgeschriebene Arbeitnehmer. Die Gründe dafür und was wir tun können um weniger häufig krank zu sein, klären wir im Video-Interview mit dem Landesgeschäftsführer der BARMER Dr. Fabian Magerl.

Mehr Infos zum Gesundheitsreport 2017 finden Sie HIER