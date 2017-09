Designerkleid für Frau Jung

Leipzig- Zum Leipziger Opernball wird die Gattin des Oberbürgermeisters Aylenna Jung ein ganz besonders Kleid tragen.

Die Vitruvius Hochschule Leipzig und die Designschule Leipzig haben ihre Schüler und Studenten zum Wettbewerb geladen. Wer kreiert das schönste Ballkleid für Frau Jung?

Am Mittwoch gab die „first Lady“ ihre Entscheidung bekannt. Aus etwa 40 Entwürfen durfte sie sich das schönste Kleid aussuchen.

Die ausgebildete Modejournalistin Aylenna Jung wird Jurymitglied des Fashionawards des Opernballs sein. Außerdem war sie die Schirmherrin der ersten großen Modenschau der Vitruvius-Hochschule. Für die Gewinner Pham Thuy Tien und Ha Trang Luong ist es eine große Ehre, ihr Kleid für Frau Jung schneidern zu dürfen.

Die zwei Gewinner stammen aus Vietnam und haben sich an der Vitruvius Hochschule kennengelernt. Luong beherrscht eine traditionelle Sticktechnik, die ihn seine Großmutter lehrte. Diese Sticktechnik wird sich auf dem Kleid von Frau Jung wiederfinden.

Jetzt wird Maß genommen. Die Herstellung des Kleides braucht mehrere Hundert Arbeitsstunden. Und Frau Jung soll schließlich am 4.Oktober in ihrer wunderschönen Robe über den roten Teppich schreiten können.