Deswegen droht dem SC DHfK eine Hallensperre!

Das Problem mit dem Dach ist kein neues. In den vergangenen Jahren ereigneten sich bereits mehrere solcher Vorfälle. Die Stadt als Eigentümer der Arena bedauere das Problem. Obwohl man jährlich viel Geld in die Hand nehme, sei das Problem noch nicht an der Wurzel gepackt, heißt es in einem Medienbericht. Eine Sanierung sei aufgrund der komplexen Konstruktion sehr schwer. Für die Handballabteilung des SC DHfK geht es dabei um ihre sportliche Existenz.