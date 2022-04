Leipzig- Das Deutsche Chorfest kommt in diesem Jahr nach Leipzig. Nachdem es zwei Jahre coronabedingt verschoben werden musste, soll es nun Musikfans und Einsteiger verbinden. Christian Wulff, Bundespräsident a. D. und Präsident des Deutschen Chorverbands, verrät im Gespräch, was genau geplant ist und warum gerade Kinderchöre eine so wichtige Rolle spielen.