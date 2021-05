Deutschlands beste Lehrer: zwei Sachsen dabei

Sachsen- Zwei Lehrer aus Sachsen gehören zu den besten Lehrkräften in Deutschland. Ronny Smektalla von der Diesterweg-Oberschule in Werdau und Ina Steinke-Haupt von der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Chemnitz haben nun den "Deutschen Lehrerpreis" bekommen. Beide wurden für ihr besonderes pädagogisches Engagement geehrt. Sachsen Kultusminister Christian Piwarz freut sich mit den beiden Preisträgern: "Die schönste Bestätigung für ihre engagierte Arbeit erhalten sie durch die Wertschätzung ihrer Schüler, die diese Auszeichnung erst möglich gemacht haben."