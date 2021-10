„DHfK & Allianz machen Schule“: Kids lernen von den Profis

Leipzig- Einmal Seite an Seite mit den Profis des SC DHfK Handball trainieren. Das durften am Dienstag rund 40 Kinder. Möglich macht das das SC DHfK Handballcamp, welches von der Allianz unterstützt wird. Die Kids konnten sich bei den beiden Profis Lucas Krzikalla und Simon Ernst den ein oder anderen Kniff abschauen. Was im Training gefordert wird und welchen Hintergrund die Aktion hat, haben wir für Sie herausgefunden.