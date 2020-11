DHfK: Bundesligateam geht in häusliche Quarantäne

Im Zuge einer Vorsichtsmaßnahme haben sich die Jungs von André Haber geschlossen in häusliche Quarantäne begeben. Seit die neue Bundesliga Saison gestartet ist, werden die Profi-Handballer, Betreuer und Trainer der Leipziger Handballmannschaft ein- bis dreimal pro Woche auf COVID-19 getestet.

Bei einem der Routinetests wurde auch Chefcoach André Haber erstmals positiv getestet. Allerdings fielen alle weiteren Testergebnisse negativ aus und die Partie beim TVB Stuttgart konnte nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt stattfinden.

Nach der Rückkehr in die Messestadt unterzogen sich die Grün-Weißen am vergangenen Freitag einer weiteren Testreihe. Demzufolge ergab eine weitere Auswertung der Abstriche weitere positive Corona-Fälle. Als Vorsichtsmaßnahme wurden nun nicht nur die betroffenen Spieler, sondern die komplette Mannschaft in Quarantäne geschickt.