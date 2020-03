DHfK, Chemie, IceFighters: Coronavirus sorgt für Probleme

Das ist auch in der deutschen Eishockeyliga der Fall. Aus Leipziger Sicht ist es besonders für die EXA IceFighters schmerzhaft. Kurz vor den Playoffs um den Einzug in die 2. Liga wurde verkündet, dass diese Spiele nicht stattfinden werden. Kurz gesagt: Den IceFighters bleibt die Aufstiegschance zumindest in diesem Jahr verwehrt. Aus sportlicher Sicht sei das noch zu verkraften. Weitaus mehr dürfte der finanzielle Aspekt wiegen. Die Fans haben in den vergangenen Tagen aber schon Unterstützung symbolisiert, indem sie den Verein durch den Kauf von "Geistertickets" unterstützten.