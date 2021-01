DHfK gegen Elbflorenz: Testspiel live bei uns

Die Wintervorbereitung der Handballer des SC DHfK Leipzig neigt sich dem Ende entgegen. Vor dem Bundesligastart am 7. Februar gegen den amtierenden Champions-League-Sieger THW Kiel, steht noch ein weiteres Testspiel gegen den HC Elbflorenz auf dem Programm. Anwurf ist am Sonntag um 15 Uhr. Die fünf WM-Teilnehmer des SC DHfK Leipzig sind inzwischen zurück in der Messestadt, werden am Sonntag aber noch nicht auf der Platte stehen. Die Nationalspieler erhalten von Chefcoach André Haber noch ein paar freie Tage zum Regenerieren.