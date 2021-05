DHfK gegen Erlangen: Leipzig holt sich 3. Sieg in Folge

Nach der Pause machte sich dann die harte Woche der Gäste bemerkbar. Gegen Leipzig war es das dritte Spiel innerhalb von nur fünf Tagen. So kam es, dass etwa ab der 40. Minute den Gästen merklich die Puste ausging. Auch der Ausfall von einem halben Dutzend Stammkräften machte sich bemerkbar. Leipzig dagegen machte weiter sein Spiel und konnte so am Ende den souveränen Sieg mit nach Hause nehmen. Das nächste (Him-)Spiel findet für die Leipziger am kommenden Donnerstag (27.05.) statt. Wohlmöglich ist dann bei der Partie gegen den THW Kiel auch wieder eine begrenzte Anzahl an Zuschauern möglich.