DHfK gegen Minden vor 1250 Fans

Leipzig- Der SC DHfK Leipzig spielt am Mittwoch im Heimspiel gegen den TSV GWD Minden. Voller Vorfreude blicken die Leipziger dem Match entgegen, das vor 1250 Fans in der Quarterback Immobilien Arena stattfinden wird. Wie der Chefcoach André Haber und Rückraum-Spieler Julius Meyer-Siebert ihren Gegner und den eigenen Teamgeist einschätzen und wie Geschäftsführer Karsten Günther die zukünftige Entwicklung der Zuschauerzahlen sieht, erfahren Sie in der kompletten Pressekonferenz.