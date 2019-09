DHfK: Gelingt der Heimsieg zum 65. Vereins-Geburtstag?

Gegen die Eulen Ludwigshafen wollte es im letzten Spiel nicht so richtig klappen. Linksaußen Lukas Binder zieht aus der überraschenden Niederlage Konsequenzen: "Es wird nie mehr ein Spiel in unserer Arena geben, in der der Gegner in einer größeren Kampfposition als wir ist". An diesem Wochenende wollen es die Jungs wieder besser machen. Mit "Frisch Auf" Göppingen kommt nun ein Gegner nach Leipzig, der durchaus machbar ist. Besonders dann, wenn der SC DHfK zuhause spielt. In vier heimischen Spielen gelang den Leipzigern drei Siege.