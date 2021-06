DHfK-Handballer holen Punkt in Ludwigshafen

Am Anfang sah zunächst vieles danach aus, als könnte der SC DHfK seinen vierten Auswärtssieg in Folge einfahren. So stand es nach 15 Minuten 10:5 aus Sicht der Leipziger. Die Eulen kamen jedoch besser aus der Kabine und konnten im Spielverlauf sowohl Ausgleich, aber auch mit zwei Toren in Führung gehen. Beide Teams trennten sich am Ende mit dem besagten leistungsgerechten 27:27-Unentschieden.