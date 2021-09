DHfK-Handballer verlieren Saisonauftakt

Dabei hatten sich die Leipziger besonders in der Offensive so viel vorgenommen. In der Vorbereitung hatten die Grün-Weißen meistens mehr als 30 Treffer erzielt. Doch anstatt die Leistung aus der Vorbereitung zu bestätigen, schlug das Pendel komplett in die andere Richtung aus. Mit lediglich 15 eigenen Treffern zeigten die Leipziger eine desolate Offensivleistung und erzielten so wenige Tore, wie noch nie zuvor in der 1. Bundesliga. Am kommenden Sonntag will die Mannschaft um Chefcoach André Haber ein anderes Gesicht zeigen. Anwurf gegen die Füchse Berlin ist dann um 16 Uhr in der heimischen Arena.