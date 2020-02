DHfK-Handballer im Derbymodus

Derbytime in der Handball Bundesliga. Der SC DHfK gastiert am Donnerstagabend zum einzigen Ost-Duell beim SC Magdeburg. Die Leipziger haben mit den Anhaltinern noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel verloren sie denkbar knapp mit einem 26 zu 25. Es verspricht also eine spannende Begegnung zu werden, weiß auch Trainer André Haber. Er erwartet ein aktionreiches und emotionsgeladendes Spiel. Eine positive Nachricht gibt es aus dem Lazarett der Leipziger. Der Spielmacher Niclas Pieczkowski ist nach langer Pause wieder einsatzbereit. Er konnte wegen einer Schulterverletzung seit Mai letzten Jahres kein Spiel für sein Team bestreiten. Nun steht er nach seiner langen Abstinenz vor einer Rückkehr in den Spielbetrieb und geht dieses Spiel fit und motiviert an.