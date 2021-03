DHfK Leipzig empfängt Essen: Die PK vor dem Spiel

Leipzig- Die Handballer des SC DHfK Leipzig stehen wieder auf der Platte. Knapp zehn Wochen nach ihrem letzten Heimspiel gegen Flensburg (27.12.) empfangen die Grün-Weißen am morgigen Donnerstag (4.3.) Aufsteiger TUSEM Essen. Vier Tage danach (Sonntag, 7.3.) ist dann der TVB Stuttgart zu Gast in der Messestadt. Leipzigs kommender Gegner TUSEM Essen befindet sich derzeit auf dem 19. Tabellenplatz in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga und kämpft mit allen Mitteln um den Klassenerhalt. Besonders Spielmacher Luca Witzke freut sich sehr auf das Spiel gegen seinen Ex-Verein. Das sagte der 21-Jährige bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Die gesamte PK gibt hier zum nachschauen.