DHfK: Mit zwei Vertragsverlängergungen ins nächste Heimspiel

Leipzig- Zwei Leistungsträger des SC DHfK Handball bleiben auch über die kommende Saison hinaus in Leipzig: Rückraum-Spieler Marko Mamic und Torhüter Joel Birlehm haben ihre ursprünglich bis 2022 laufenden Verträge vorzeitig verlängert. Birlehm bleibt bis 2024, Mamic sogar bis 2025 beim SC DHfK Handball. Beide freuen sich auf die Aufgaben und Herausforderungen in den nächsten Jahren. Zu den Gründen der Verlängerung sowie die Stimmen zum Spiel gegen die MT Melsungen am Donnerstag sehen Sie in der kompletten Spieltags-Pressekonferenz.