DHfK-Profi Krzikalla begeistert die Lessingschule

Leipzig - Bereits den Kleinsten das Handballspielen beizubringen haben sich die Handballer des SC DHfK auf die Fahne geschrieben. Außenspieler Lukas Krzikalla war deshalb am Donnerstag zur Aktion "DHfK macht Schule - präsentiert von Allianz" an der Lessingschule zu Gast und zeigte den Kids, wie das mit dem Handballspielen denn so funktioniert.