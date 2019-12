DHfK-Profis besuchen Sportstunde in Delitzsch

Handball-Profis zum Anfassen - möglich macht das das Projekt "DHfK macht Schule" in Zusammenarbeit mit Allianz Deutschland. Einen Vormittag lang hat Niclas Pieczkowski mit Schülern der Grundschule Diesterweg in Delitzsch trainiert. Dabei kamen auch bei dem 29-jährigen Profi Erinnerungen an seine Handball-Anfänge hoch.

Für "Pitsche" ist es zwar nicht neu, mit Kindern zu trainieren, aber auch immer wieder eine kleine Herausforderung.