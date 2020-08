DHfK-Profis freuen sich auf Testspiele mit Zuschauern

Wie groß der Motivationsschub mit Zuschauern sein wird, zeigt sich dann am Wochenende. Für das Spiel gegen Kielce sind noch wenige Tickets zu haben. Der SC DHfK macht aber darauf aufmerksam, dass alle Besucher neben einem gültigen Ticket am Einlass auch einen ausgefüllten Gesundheitsbogen abgeben und sich ausweisen müssen. Dazu herrscht Masken- und eine feste Sitzplatzpflicht. Anwurf am Sonntag ist um 16 Uhr.