DHfK-Profis gehen unter die Bäcker

Der Erlös aus dem Verkauf der Plätzchen kommt zum einen dem Fanclub zugute, damit dieser auch bei Fanaktionen und Auswärtsfahrten unterstützt wird. Zum anderen geht ein Teil in die Nachwuchsarbeit des SC DHfK. Für die Aktion hat Lukas Bäcker erneut seine Backstube zur Verfügung gestellt.

Verkauft werden die Plätzchen bei den nächsten beiden Heimspielen am 1. und am 15. Dezember. Wer also noch eine kleine Aufmerksamkeit für Weihnachten sucht und auch noch etwas Gutes tun will, der sollte sich die süßen Köstlichkeiten nicht entgehen lassen.