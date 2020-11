DHfK-Profis starten nach „Coronapause“ ins „Geisterspiel“

Auch wenn die Fans dieses Mal nicht live in der Arena sitzen können, so können sie doch Teil vom ersten Geisterspiel sein. Die Grün-Weißen haben ihre Fans aufgerufen, ein Foto von sich im passenden Outfit zu machen und an den Verein zu schicken. Die Bilder werden dann während des Spiels auf den Werbeflächen eingeblendet. Ob das die fehlenden Zuschauer ersetzen kann, zeigt sich spätestens am Sonntag um 16 Uhr.