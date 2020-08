DHfK-Profis tauschen Handball gegen Golfschläger

Wirtschaftsbeirat setzt sich für bessere Vernetzung ein

Auch wenn in diesem Jahr nicht alle Sponsoren am Golf-Cup teilnehmen konnten, spielt jeder einzelne von ihnen eine wichtige Rolle für den Verein - besonders in Zeiten von Corona. Organisiert wurde das Event vom Wirtschaftsrat des SC DHfK unter der Leitung seines Vorsitzenden Dr. Marwan Nuwayhid. Zusammengesetzt aus Top-Sponsoren der Kategorien Pate, Bronze, Silber und Gold, setzt er sich die bessere Vernetzung und Kommunikation aller Sponsoren untereinander sowie engere Bindung an die SC DHfK Handball GmbH zum Ziel.