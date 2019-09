DHfK-Siegesserie hält auch gegen Stuttgart

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK haben auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen. Gegen Stuttgart hieß es am Ende 31:28. Aktuell stehen sie auf dem ersten Platz der Handball-Bundesliga. Schon an diesem Donnerstag steht das nächste Spiel an. Dann müssen die Leipziger zu den Eulen nach Ludwigshafen reisen.