DHfK-Spendenaktion – Leipziger Promis zapfen Glühwein

Ein Glühwein in der kalten Jahreszeit - Für die allermeisten Leipziger gehört mindestens eine Tasse zum Weihnachtsmarktbesuch dazu, wie die gebrannten Mandeln. Das Getränk spendete am Mittwochabend aber nicht nur Wärme. Am Stand der Kelterei Oese wurde von Leipziger Promis kräftig gezapft und das für den guten Zweck. Der SC DHfK hatte gerufen und rund ein Dutzend prominente Gesichter kamen zum Helfen. Der Erlös des Abends soll dem Nachwuchssport zugute kommen, wie Vereinspräsident Bernd Merbitz erklärt.

6500 Mitglieder hat der SC DHfK, über 40 Prozent davon sind unter 18 Jahren alt. Merbitz betonte am Abend die Bedeutung der Jugendarbeit für den Verein.