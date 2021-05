DHfK: Trotz Fans im Rücken keine Sensation gegen Kiel

Die Leipziger begannen furios in das Spiel gegen Kiel. Die Hausherren erarbeiteten sich zunächst eine 3:0-Führung, sowohl Dank eines guten Beginns von Torhüter Joel Birlehm - aber auch, weil Kiel den Start komplett verpennt hatte. Besonders bitter: schon in der 9. Minute musste Alen Milošević mit einer Roten Karte vom Platz. Ein Foul war ihm nicht vorzuwerfen, der Leipziger Kapitän war ausgerutscht. Die Schiedsrichter hatten das nicht richtig erkannt. Kiel fand erwartungsgemäß besser ins Spiel und holte nicht nur den Rückstand auf, sondern ging auch mit drei Toren in Führung (14. Minute).