DHfK trotz Favoritenrolle gewarnt

Der SC DHfK empfängt am Samstag den GWD Minden. In den letzten sieben Duellen konnten die Messestädter sechs für sich entscheiden. Damit sind die Ost-Westfalen gern gesehene Gegner. Trainer André Haber ist dennoch gewarnt, denn der Tabellen 15. ist mit zwei Siegen im Rücken beflügelt. Der Torhüter der Grün-Weißen, Joel Birlehm, kennt die Gäste gut. Er selbst hütete sowohl in der Jugend, als auch in seinem ersten Profijahr das Tor der Mindener. Das macht diese Begegnung für ihn besonders.