DHfK vor schwerem Auswärtsspiel

Der SC DHfK muss am Donnerstagabend zum Auswärtsspiel beim Rekordmeister THW Kiel ran. Nach dem Erfolgserlebnis gegen Gummersbach haben die Leipziger Handballer jede Menge Selbstvertrauen im Gepäck. Auch wenn die Gastgeber als haushoher Favorit in die Begegnung gehen, freuen sich die Leipziger auf die Herausforderung. Zuletzt war der SC DHfK im Oktober 2018 im Achtelfinale des DHB-Pokals zu Gast in Kiel. Damals kassierten sie eine klare 31:23-Niederlage. Anwurf für die Partie an diesem Donnerstag ist um 19 Uhr.