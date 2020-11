DHfK: Weber erwartet „hitziges Derby“ gegen Magdeburg

Nach zwei Unentschieden nacheinander wollen die Profis vom SC DHfK Handball nun wieder einen Sieg einfahren. Allerdings kommt am Sonntag in die heimischen Quarterback Immobilien Arena kein geringerer als der "Nachbar" aus Magdeburg. Es wird also ein brisantes Ostduell, auf das sich Rückraum-Spieler Philipp Weber besonders freut.

Das Spiel gegen Magdeburg ist das dritte innerhalb von nur acht Tagen. Gegen Lemgo und Balingen gab es jeweils ein Unentschieden. Leipzigs Coach André Haber sieht darin Vor- und Nachteile.