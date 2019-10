DHfK will den Heimsieg gegen TBV Lemgo Lippe

Unter dem Motto "Handball stärkt Abwehrkräfte" findet der Gesundheitsspieltag in der Arena Leipzig statt.

Dennoch müssen die Jungs von André Haber auf den Linksaußen Spieler Marc Esche bis zum Ende der Saison verzichten, da er sich in der vergangenen Woche einen schweren Kreuzbandriss am rechten Knie zugezogen hatte. Raul Santos kehrt daher für das kommende Spiel in den Kader zurück.

Für das Spiel sind bereits 3.000 Tickets verkauft. Dann geht es für die Jungs in die Länderspielpause. Am 3. November geht es dann in der Arena weiter gegen den SC Magdeburg.